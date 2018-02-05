Пенсионный фонд расскажет, как получить услуги, не выходя из дома

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Представители Пенсионного фонда России по Карелии расскажут местным жителям, как получить услуги, не выходя из дома. На звонки будет отвечать Лариса Степанова, глава отдела по работе с обращениями граждан.

6 февраля в отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Карелии организуют горячую линию, в рамках которой граждане смогут обсудить вопросы использования электронных сервисов ПФР.

Отвечать людям с 11 до 13 часов будет Лариса Степанова, которая является главой отдела по работе с обращениями. Она расскажет, какие дистанционные услуги предоставляет фонд, чтоб пенсионеры не стояли в очередях. Также она пояснит, нужна ли для этих манипуляций регистрация на портале государственных услуг. Жители Петрозаводска смогут обратиться за информацией по телефону «(814-2) 79-55-00». Такой сервис станет полезным для граждан, считают власти.