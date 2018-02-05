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Блогер Сафронов посчитал, как пилят бюджетные деньги в Коми

Сегодня, 14:24

Павел Сафронов, известный блогер, посчитал, как власти пилят бюджетные деньги в его родном городе Вуктыле в Коми. Свое расследование он выставил на обозрение пользователям в социальных сетях.

Павел Сафронов выяснил, что за состоянием дорог в Вуктыле отвечают представители ООО «Вуктылстройсервис», учредителями которой выступают Александр Ершов и Гнел Ананян. В городской прокуратуре согласились, что все происходит не должным образом, но в компании вышла вся техника из строя, что мешает ей исполнять свои обязанности.

Блогер открыл выигранные тендеры совместного бизнеса Ершова-Ананяна и обнаружил, что только в 2018 году ООО получило 3 002 298 рублей. В другие годы суммы больше в два, а то и в четыре раза. Павел Сафронов подсчитал сумму тендеров с 2014 года, которая составила 56 896 403 рубля. Он не понимает, как этого не могло хватить на починку специализированной техники и ремонту дорог в городе.


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