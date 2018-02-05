«Почта России» переходит на цифровую работу

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В Москве «Почта России» начала внедрение автоматизированного процесса получения посылок. Теперь бумажной волокиты станет меньше – получить посылку возможно будет по предъявлению смс-сообщения непосредственно в отделении.

Данное нововведение касается посылок, которые не требуют оплаты и заказных писем. Такая экономия времени стала возможна благодаря введению электронной подписи, для получения которой нужно единоразово заполнить бесплатную форму в своём отделении. Новая упрощённая технология работает просто: по прибытии посылки в отделение получателю отправляется смс-сообщение с кодом подтверждения, который требуется предъявить на почте оператору.

Заместитель генерального директора «Почты России» Сергей Малышев заявил, что, работая с этим сервисом, люди значительно экономят свое время. Исследование, которые проводились в течение пяти месяцев, доказали, что теперь процесс стал в пять раз быстрее. Кроме того, такая оцифровка даёт возможность уменьшить операционные расходы почты, какие как краска для печати, бланки, бумага.