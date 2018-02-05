Большинство взрослых россиян провалили школьные экзамены

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Российские социологи провели любопытное исследование, предложив взрослым респондентам ответить на вопросы из школьной программы, а также отличить правдивые утверждения от ложных. Оказалось, что только менее трех процентов россиян готовы справиться с предложенными заданиями.

Результаты тестирования не являются однозначно негативными и удручающими, по мнению социологов, просто современные школьники обучаются совершенно по иной методологии, которая применялась еще 20 лет назад. Курс на отказ от воспитания в пользу оказания «образовательных услуг» совершенно изменил те представления, которые в свою бытность оперировали россияне. Это не первое подобное исследование. Например, год назад процент правильно ответивших респондентов был еще ниже.

Если говорить о социальной и профессиональной выборке россиян, принявших участие в исследовании, то среди тех, кто ориентируется в школьных вопросах, лидируют жители Москвы и Санкт-Петербурга. Из них более всего правильных ответов поступило от управленцев и руководителей среднего звена. Также отмечается, что за год в разы вырос уровень знаний россиян в отрасли фармакологии, медицины и физики.