Под Воронежем снежный гаишник напоминает о соблюдении ПДД

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Жители Воронежа потешаются над фотографией анонимного автора, выложившего в социальную сеть фотографию снеговика с полицейским жезлом и стилизованными погонами. Под фотографией упомянута локация инсталляции, а именно трасса возле одного из поселков области.

Думается, что не один водитель поутру с «остаточными явлениями» после бурно проведенного вечера, притормозил, увидев издалека фигуру с характерным жестом руки. Пользователи, проведя своеобразное расследование определили, что неподалеку от снеговика расположены приборы, определяющие превышение скорости. Так что снеговик, по-своему предупреждает водителей об опасности.

Подавляющее большинство комментаторов положительно оценили замысел авторов снежной скульптуры. С одной стороны, водители, которым есть чего опасаться, поневоле уменьшат скорость, с другой – фигура снежного гаишника доказывает, что Россия является правовым государством, где дисциплиной озабочены даже снеговики, несмотря на краткость своего пребывания на обочине. Как бы там ни было, фотография была оценена по достоинству и получила множество лайков.