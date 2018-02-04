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Новгородец необычно признался в любви «на снегу»

Вчера, 22:56

Жители Великого Новгорода сейчас обсуждают в социальных сетях то, как новгородец признался девушке в любви. Сделал он это на снегу.

На улице Парковой жители одной из многоэтажек могли наблюдать интересную картину, которая была видна у них из окон. Они обнаружили изображение большого сердца баллончиком с голубой краской, и текст любовного признания, что был вписан в символ: «Зайка, люблю тебя сильно». На снегу этот рисунок занял десять метров территории.

Некоторые пользователи сети считают, что это была попытка примирения. На следующий денег это признание уже занесло снегом.


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