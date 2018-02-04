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Бегуны из Йошкар-Олы «нарисовали» маршрут в виде 15-километровой собаки

Вчера, 22:01

Клуб любителей бега в Йошкар-Оле проложил оригинальный маршрут по улицам города. Спортсмены нарисовали на заснеженной поверхности 15-километровую собаку.

Это масштабное изображение в стрит-арте, зафиксированное фотокамерой дрона, любители бега выложили в социальную сеть. Ранее попытка такой «творческой» пробежки была предпринята во флешмобном порядке. Посетители одного из местных сайтов нарисовали в декабре громадный беговой маршрут в виде домашней птицы. Все это бегуны обозвали «Прощание с петухом» - в честь уходящего года по восточному календарю. Идея бегового стрит-арта еще не набрала достаточного количества сторонников для более сложных проектов. Однако первопроходцы нового стиля здоровых утренних пробежек надеются, что их пример окажется заразительным. Скучно наматывать круги по стадиону или бежать по прямой без видимой цели, лучше по дороге нарисовать хорошую картинку.


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