В Сахалинском роддоме появилась кровать почти за миллион рублей

Вчера, 21:13

В Сахалинской области в роддоме Охинской центральной районной больнице появилось новое оборудование. Компания «Эксон Нефтегаз Лимитед» приобрела кровать почти за миллион рублей.

Охинский роддом получил в пользование акушерское кресло-кровать Optima Merivaara финского производства. Стоимость новинки равна 998 тыс. рублям. По информации акушера-гинеколога, модульная конструкция позволяет пройти все станции родов максимально эффективно и комфортно для ребенка и матери.

Старшая акушерка родильного отделения Елена Кичаева отметила функциональность кровати и благодарит компанию «Эксон» от всех акушеров, гинекологов и пациенток Охинского роддома. В преимущества Optima Merivaara попала возможность кровати менять положение, раскладываться и легко транспортироваться.