В Томске боевая награда была получена семьей героя спустя 75 лет

Вчера, 21:09

В Томске боевая награда была получена семьей читинца Михаила Пустынцева лишь спустя 75 лет после представления его к награде.

За отвагу, которую Михаил Пустынцев проявил в Сталинградской битве, он был представлен к награде, однако лишь спустя 75 лет после этого она нашла родственников героя, которые сейчас живут в Томске.

На фронт Михаил Пустынцев ушел из Читы, там он служил в разведке. Известно, что взвод под его командованием 21 декабря 1942 года отправился на передовую для определения числа противников, однако во время совершения вылазки командир взвода погиб, а данные, которые добыли военные за два дня, внесли значительный вклад в будущею победу.

За участие в Сталинградской битве Михаил Пустынцев был награжден посмертно. Однако лишь недавно, во время проведения ремонтных работ, награда была обнаружена случайным образом. После этого, сотрудник военкомата в Чите начал поиск родственников героя. Награду своего дяди получила Галина Шемелина, которая, к ее большому сожалению, очень мало знала о его жизни и подвигах.