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В Краснодаре на орущую блондинку выпустили шквал воды на автомойке

Вчера, 20:49

Случай произошел на одной из автомоек Краснодарского края. Между девушкой и мужчиной был явный конфликт, в котором блондинка решила наступать на своего партнера словами, он, в свою очередь, не сдержался, и выпустил из шланга шквал воды на девушку.

Это запечатлели камеры наблюдения, ролик появился в сети 4 февраля. Во время конфликта девушка то и дело что отходила и приходила к мужчине, пока тот хладнокровно омывал свою машину моющей пеной. Однако в какой-то момент мужчина не выдержал, и вместо слов пустил в ход то, что было у него под рукой – шланг с водой. Использовал данный агрегат мужчина дважды.

Видео быстро набрало популярность в социальных сетях, а пользователи разделились во мнениях, правильно ли сделал мужчина, или же неправильным способом остудил пыл своей спутницы.


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