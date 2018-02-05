Любители БДСМ в обыденной жизни выглядят обычно и скучно

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Проследить психотип любителей садистских и мазохистских сексуальных пристрастий решили продавцы соответствующих аксессуаров из наиболее популярной в этом сегменте сети Crave. Для этого были привлечены фотографы, работающие в классическом жанре реализма и психологи. Результаты своеобразного исследования показали, что приверженцы БДСМ – скучные люди, ведущие обычный образ жизни.

После фееричного фестиваля приверженцев БДСМ в Сан-Франциско, фотографы пригласили на мессию наиболее ярко засветившихся персонажей. После того, как с них был смыт макияж, пудра, наиболее показательные предметы пристрастия были отобраны, оказалось, что перед исследователями оказались иные люди.

Скромные, ранимые, стеснительные. Целью съемки и так называемого исследования было доказательство присутствия в человеческой натуре особенностей хищника. Однако результат доказал, что человек остается человеком, вне навязываемых ему обществом условий поведения. Кстати, экспериментом менеджеров Crave заинтересовались профессиональные психологи.