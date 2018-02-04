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Воронежец снова сорвал куш в жилищной лотерее "Столото"

Сегодня, 17:25

В 271 тираже жилищной лотерее от «Столото» определился новый владелец таунхауса. Так, система определила номер билета, который был куплен в Воронежской области. Ранее в лотерее уже победила студентка из Воронежа, которая вместо приза взяла 600 тыс. рублей.

Новым обладателем таунхауса стал житель Воронежской области, которого вычислили на эфире лотереи по номеру билета. В 271 тираже «Столото» был лишь один призер. Победительница жилищной лотереи, студентка ранее также стала обладательницей ключей от дома мечты. Однако, молодая девушка выбрала 600 тыс. рублей.

Вместо жилплощади Лиза планирует приобрести Nissan Skyline, чтобы воплотить свою мечту в реальность. Теперь же граждане ожидают узнать, кто стал новым обладателем ключей от таунхауса от «Столото».


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