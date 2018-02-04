В Башкирии резко увеличилось число ВИЧ-инфицированных

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В республике Башкортостан медики констатируют вспышку ВИЧ-инфекции. За январь 2018 года обнаружен 291 случай заражения: 172 мужчины и 119 женщин. Из них 32 человека находятся в местах лишения свободы.

Специалисты отмечают, что уровень инфицирования вирусом иммунодефицита человека по республике Башкортостан достиг показателей 7,15 на каждые 100 тысяч жителей. За аналогичный период 2017 года заболеваемость на ВИЧ составляла 5,8 человек на 100 тысяч. Таким образом, отмечается увеличение числа заражения на 23,2%.