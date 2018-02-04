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Николай Валуев поучаствовал в хоккее в валенках с мячом в Хабаровске

Сегодня, 16:30

Николай Валуев поучаствовал в уличном турнире по хоккею в валенках с мячом в Хабаровске, где он после финала постоял на воротах.

Сегодня в Хабаровске прошел турнир по хоккею в валенках и с мячом во дворе духовной семинарии. Планировалось, что в нем примет участие Николай Валуев. Однако в это время у него проходила автограф-сессия в неподалеку расположенном кафе «Две рыбы».

В финале он смог присоединиться, однако сразу же был окружен толпой фанатов, которые просили автограф и сделать селфи. После того, как он удовлетворил желания каждого фаната, он решил выйти на площадку, однако здесь возникли трудности. Дело в том, что невозможным оказалось отыскать хоть где-то валенки 52 размера, а свои спортсмен не захватил из дома.

Однако несмотря на все, после финала, в котором выиграла команда Хабаровской духовной семинарии, Николай Валуев согласился постоять на воротах пару минут, где он сначала отразил, а затем пропустил удар от своего товарища Бориса Скрынника, главы Федерации русского хоккея.

После этого Николай Валуев отметил, что изначально русский хоккей проходил на открытом воздухе, однако впоследствии он начал перемещаться в крытые помещения. Но депутат надеется, что хотя бы такой формат хоккея будет всегда проводиться на свежем воздухе.


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