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В конкурсе «Ты уникальная» примут участие пять жительниц Перми

Сегодня, 16:06

Пермь продолжает открывать собственные таланты, которые выходят на всероссийский уровень. На этот раз сразу пять красавиц представят регион на конкурсе красоты «Ты уникальная».

Жители Перми, провожая своих девушек на всероссийский конкурс, уверенны в успехе. Основания для этого есть, например, Дарья Хохлова совсем недавно стала обладательницей титула «Мисс бикини мира». Как говорится, здесь комментарии излишни и попросту неуместны. Остальные девушки имеют немалый опыт в состязаниях подобных «Ты уникальная».

Как говорит участница финала Анастасия Шагарова, в подобных конкурсах девушки из Перми всегда завоевывали симпатии зрителей своей искренностью и естественностью. Например, Марина Сидорова-Мильхерт настолько покорила публику в ходе отборочного регионального этапа, что стала символом Пермского края. В Санкт-Петербурге одна из 60-и участниц финала получит квартиру в северной столице или автомобиль, по выбору.


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