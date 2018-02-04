VistaNews.ru


В Липецкой области разъезжает чудо-машина позапрошлого века

Сегодня, 15:32

В провинциальном городе Лебедянь Липецкой области дети и своры бездомных собак приветствуют ежедневное появление на улицах чудо-машины. Судя по всему поколение так называемых «старьевщиков» не только не кануло в Лету, но возрождается с учетом современных технологий.

Попавший на видео автомобиль не претендует на звание чуда технической мысли, однако, как видно на кадрах видео, весьма интересует бездомных городских собак, которые явно стремятся добраться до содержимого своеобразного кузова транспортного средства. Пользователи социальных сетей старшего поколения высказали версию о появлении в Лебедяни классического старьевщика.

Молодому поколению стоит объяснить, что старьевщики, разъезжая по городским улицам на телеге, собирали у населения утиль. Самыми благодарными сдатчиками бумаги, костей и металлолома тогда были мальчишки, которые получали взамен бонусы в виде свистулек, куколок и пугачей, очень напоминающих легендарный наган системы "Маузер".


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.