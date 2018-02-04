В Липецкой области разъезжает чудо-машина позапрошлого века

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В провинциальном городе Лебедянь Липецкой области дети и своры бездомных собак приветствуют ежедневное появление на улицах чудо-машины. Судя по всему поколение так называемых «старьевщиков» не только не кануло в Лету, но возрождается с учетом современных технологий.

Попавший на видео автомобиль не претендует на звание чуда технической мысли, однако, как видно на кадрах видео, весьма интересует бездомных городских собак, которые явно стремятся добраться до содержимого своеобразного кузова транспортного средства. Пользователи социальных сетей старшего поколения высказали версию о появлении в Лебедяни классического старьевщика.

Молодому поколению стоит объяснить, что старьевщики, разъезжая по городским улицам на телеге, собирали у населения утиль. Самыми благодарными сдатчиками бумаги, костей и металлолома тогда были мальчишки, которые получали взамен бонусы в виде свистулек, куколок и пугачей, очень напоминающих легендарный наган системы "Маузер".