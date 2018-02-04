В Махачкале около рынка выкидывают останки домашних животных

Сегодня, 15:25

В Махачкале торговцы мясом выкидывают останки домашних животных около рынка. Жители города обеспокоены беспорядком. Части коров, копыта и рога продавцы попросту бросают возле дороги, не желая дойти до рядом находящегося мусорного бака.

"Мы уже привыкли, что в районе второго рынка всегда беспорядок, но это уже слишком", возмутился пользователь соцсети. Как говорят жители Махачкалы, иногда выкидывают целые головы. "Это омерзительно", "Продавцы - это самые грязные люди", "Ведут себя как свиньи", "Сколько можно мусорить", "Нужно ликвидировать рынок, запах стоит невозможный", пишут пользователи в сети интернет.