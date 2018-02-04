Дайверы погрузились на глубину 80 метров на Телецком озере и сняли видео

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Дайверы на Алтае совершили самое глубокое погружение на глубину 80 метров на Телецком озере, и запечатлели все подводные красоты, а также взяли пробы для исследования.

В акватории села Яйлю в январе в крещенские морозы дайверы погрузились в Телецкое озеро на глубину 80 метров, температура воды была +1С, а на поверхности морозы достигли -26С. Участок озера во время двух экстремальных погружений на 75м и 80м исследовали инструкторы дайв-клуба «Зазеркалье» Татьяна Клименко и Роман Воробьев.

К погружению готовились на протяжении 2 лет, и было оно штатным, с берега поселка Яйлю, с довольно пологого склона. Во время исследования они взяли пробы воды и грунта из водоема. Также прозрачность воды позволила специалистам принести с собой сделанные уникальные кадры красот глубины с участка озера, ранее не подвергавшегося никаким исследованиям.

Телецкое озеро расположено в южной части Западной Сибири на Алтае и является вторым по глубине озером на территории Российской Федерации, его глубина достигает 325 метров. Телецкое озеро внесено в список ЮНЕСКО.