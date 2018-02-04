VistaNews.ru


Дайверы погрузились на глубину 80 метров на Телецком озере и сняли видео

Сегодня, 15:13

Дайверы на Алтае совершили самое глубокое погружение на глубину 80 метров на Телецком озере, и запечатлели все подводные красоты, а также взяли пробы для исследования.

В акватории села Яйлю в январе в крещенские морозы дайверы погрузились в Телецкое озеро на глубину 80 метров, температура воды была +1С, а на поверхности морозы достигли -26С. Участок озера во время двух экстремальных погружений на 75м и 80м исследовали инструкторы дайв-клуба «Зазеркалье» Татьяна Клименко и Роман Воробьев.

К погружению готовились на протяжении 2 лет, и было оно штатным, с берега поселка Яйлю, с довольно пологого склона. Во время исследования они взяли пробы воды и грунта из водоема. Также прозрачность воды позволила специалистам принести с собой сделанные уникальные кадры красот глубины с участка озера, ранее не подвергавшегося никаким исследованиям.

Телецкое озеро расположено в южной части Западной Сибири на Алтае и является вторым по глубине озером на территории Российской Федерации, его глубина достигает 325 метров. Телецкое озеро внесено в список ЮНЕСКО.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.