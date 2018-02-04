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В Воронеже жителей порадовали снежные миньоны

Сегодня, 13:41

Жителей Воронежа порадовали миньоны, сделанные из снега. Забавные персонажи были вылеплены на одной из улиц города.

На выложенном фото виднеется троица мультипликационных героев, при этом автор придерживался их первоначального внешнего вида. Первый раз миньонов показали в мультфильме "Гадкий Я". Там смешные инопланетяне помогали главному герою по имени Грю. Первоначально он был плохим персонажем, но потом в рамках жанра был перевоспитан. Жёлтые смешные пришельцы настолько понравились зрителям, что после 2 части мультфильма вышла посвящённая им полнометражка с одноимённым названием "Миньоны". Следует отметить, на 2020 год запланировано продолжение.


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