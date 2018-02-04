Американка ради свадьбы с собственным отцом родила ему ребенка

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В США в штате Северная Каролина полиция арестовала отца и его дочь, которых разоблачили в инцесте. Кроме того, девушка родила ребенка от собственного отца, так как мечтала выйти за него замуж.

Сообщается, что на прошлой неделе полиция США арестовала 42-летнего мужчину и его 20-летнюю биологическую дочь, которая родила от отца ребенка. Известно, что в 2016 году мужчина развелся с супругой и стал ночевать в комнате своей дочери. В мае 2017 года девушка забеременела от собственного отца и родила здорового мальчика.

Отец и дочь пребывали в Центре заключения округа Уэйк. Им было предъявлено обвинение в кровосмешении. Известно, что мужчина вышел из тюрьмы под залог, а девушка все ещё остается за решеткой. О судьбе ребенка пока ничего не сообщается.