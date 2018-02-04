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«Позор для Таиланда»: Голая официантка обслуживала посетителей новой кофейни

Сегодня, 11:54

В социальной сети Facebook возмутились тем, как вела себя официантка одной из кофеен в Саттахипе, провинция Чонбури, Таиланд. Девушка обслуживала посетителей, будучи одетой только в баристский фартук и трусики, а на ногах у неё были туфли на очень высоком каблуке.

Фотография была выставлена пользователем Krua Sahapat-Laem Chabang в 7 утра 3 февраля. Такой откровенный образ работницы кофейни вызвал у интернет-пользователей ассоциацию с борделем, но с местом, где можно поесть и насладиться вкусным кофе. Возмущённые люди отметили, что именно из-за таких методов привлечения клиентов многие иностранцы воспринимают Таиланд, как место для секс-туризма, не больше.

«Не нужно раздеваться, чтобы продвигать бизнес. Люди приходят выпить кофе, а не получить эротический массаж. Это позорно и для официантки, и для владельца заведения», - подчеркнул один из пользователей Facebook. Большинство комментаторов выразили похожую точку зрения, как сообщает VistaNews.


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