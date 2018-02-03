На Кубани учителя и школьники с плакатами поддерживали олимпийцев РФ

Вчера, 21:47

На Кубани учителя и школьники поддерживали с плакатами олимпийцев РФ. Ряд источников информирует, что эта акция, состоявшаяся субботним утром, была принудительной.

Информируется, что каждой из школ было поставлено задание обеспечить явку 50-100 участников мероприятия. При этом, они должны были обучаться в 6-8 классах.

Школьников, как сообщается, обязали самостоятельно подготовить плакаты патриотического содержания. Также им раздали «шпаргалки» с «кричалками», которые они должны были выучить.

Надзор за порядком во время митинга проводили учителя. Согласно поступившей информации, их должно было быть не менее одного на каждых 15 учеников.

При этом дети должны были быть «веселы, спортивны и энергичны». При себе их обязали иметь, помимо плакатиков, ещё и шарики или флажки.

Говорится, что именно такие требования содержал приказ главы армавирского департамента, ведающего вопросами образования в регионе. Сейчас это уже начали активно обсуждать местные посетители Сети.

Подобные акции, как говорят пользователи Интернета, состоялись также в Сочи, Анапе и Краснодаре. В качестве их организатора называют Общественную палату России.