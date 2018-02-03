В Смоленске снеговики на машинах стали флешмобом

Вчера, 20:57

3 февраля в Смоленске водитель Audi стал разъезжать по городу со снеговиком на багажнике. Пример оказался заразительным и вскоре в центре города журналисты местного интернет-ресурса обратили внимание на Lada Priora, которая везла снежную бабу на капоте. Флешмобные путешествия со снеговиком пока не обрели грандиозного размаха.

Многие посетители газетной странички сетуют о том, что «катать снежных баб на машинах, это конечно оригинально, но не хватает флешмобного слогана» или сверхзадачи для массового, беспричинного, спонтанного действия. Действительно, зачем флешмобные поездки снеговиков? – спрашивают читатели, и сами дают варианты ответов: «Попрощаться с зимой накануне масленницы», «Привлечь внимание к таянию льдов на Северном полюсе», «Отвлечься от гнетущей обыденности» и так далее.

Флешмоб в Смоленске не удался. Водители не поддержали креативщиков, констатируют журналисты, потому что не понятно во имя чего это нужно сделать.