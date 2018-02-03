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В ростовском аэропорту «Платов» задерживают рейсы из-за погоды

Вчера, 19:25

Более 20 рейсов в ростовском международном аэропорту «Платов» задерживаются на прилет и вылет по причине сильного тумана.

По словам директора департамента стратегических коммуникаций аэропорта Ольги Ладейщиковой из-за неблагоприятных погодных условий не могут вылететь 12 самолетов, на прилет задерживаются 9 рейсов. На данный момент аэропорт работает по фактической погоде.

Застрявшие пассажиры сообщили, что им обеспечены все условия для комфортного ожидания. Им предоставили пищу и питье. Ближайшие гостиницы в Новочеркасске готовятся принять на ночлег пассажиров из аэропорта. Прогнозы Гидрометцентра пока не утешительные. 


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