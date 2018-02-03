В Ростове провели митинг против террора и за Сталинград

Сегодня, 18:12

В Ростове прошёл массовый митинг-концерт, который был посвящён осуждению террора и напоминал о подвиге в связи с годовщиной победы под Сталинградом. Большинство участников были молодыми людьми.

Такого их присутствия не ожидалось, поскольку мероприятие было организовано региональным отделением всероссийского Союза пенсионеров.

Для мероприятия была выбрана Театральная площадь, находящаяся в самом центре Ростова, куда пришли тысячи граждан. Среди них наблюдались представители казачества и движений молодёжи. Это касалось не только городских, но и областных организаций.

В ходе выступлений ветераны обращались с призывами быть похожими на своих предков, отстоявших Сталинград в самой кровопролитной битве. Обращалось внимание на то, что Россия всегда выступала приверженницей мира и противницей террора.

Как говорили выступающие, великая сталинградская победа стала возможной лишь благодаря единению всего народа СССР. Звучали слова, что сильная Россия нужна лишь её гражданам, которые представляют многонациональный народ, способный сплотиться для достижения единой цели.

Также выступающие не забыли и о предстоящей зимней Олимпиаде, на которой наших спортсменов подвергли незаслуженной дискриминации.