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В ХМАО прошел митинг, посвященный 75-летию Сталинградской битвы

Сегодня, 17:33

Жители ХМАО 3 февраля пришли в Парк Победы к Вечному огню мемориала Славы для того, чтобы почтить память советских воинов, сражавшихся в Сталинградской битве. Митинг прошел в рамках всероссийской акции «Россия в моем сердце!». Помощь в организации митинга-концерта оказали «Волонтеры Победы».

Пришедшие взрослые и дети возложили цветы к Вечному огню и почтили память погибших солдат минутой молчания. На митинге выступали: Лариса Шаповалова - председатель городской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженный сил и правоохранительный органов города Ханты-Мансийска; Владимир Леунов - помощник военного комиссара, председатель региональной общественной организации ветеранов войн в Афганистане ХМАО Югры «Баграм»; Богдан Заруцкий - участник Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия», член поискового отряда «Ровестники» СОШ №1 им. Ю. Г. Созонова.

Лариса Шаповалова напомнила, что Сталинградская битва была самой кровопролитной в истории. Сражение длилось 200 дней, наши солдаты сражались за каждую улицу, за каждый дом.

Богдан Заруцкий рассказал о работе над перезахоронениями погибших солдат. Поисковый отряд обнаружили и перезахоронили 288 останков воинов, личности троих удалось установить. На митинге выступил коллектив народной самодеятельности «Славяне».


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