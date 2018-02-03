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Краснодарский школьник стал участником проекта «Голос. Дети»

Сегодня, 15:57

В пятницу, 2 февраля, состоялся первый выпуск пятого юбилейного сезона шоу «Голос. Дети». «Слепые прослушивания» смог пройти краснодарский школьник Роберт Касьян. Мальчик стал участником, к которому повернулись трое судей. Наставницей он выбрал Пелагею.

 Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поздравил юного краснодарца с успешным дебютом на пятом юбилейном проекте «Голос. Дети». Чиновник подметил в популярной соц сети Twitter, что исполнение сложной песни «Parlami d'amore, Mariu» конкурсанту удалось. Также запись примечательна хэштегом #пишусам. На выступлении мальчика отметили все судьи проекта, которые подчеркнули профессиональность и чистое исполнение выбранной песни.

К слову, также отличился на премьерном показе новосибирский Майкл Джексон, исполнив хит «The Way You Make Me Feel» («Чувства, что ты у меня вызываешь»).


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