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На eBay началась продажа огнемётов Илона Маска

Сегодня, 14:51

На eBay началась продажа безопасных версий огнемётов Илона Маска. Как сообщает новостное издание VladTime, за 7 дней приобрели 20 тысяч экземпляров.

  Перепродажа повысила цену огнемёта Илона Маска до большее, чем 1 тысячи долларов. Отдельные личности поднимали цену в 20 раз. Огнемёты от самого Илона Маска в ограниченной партии составляли не больше 500 долларов. Однако те, кто подавал объявления о продаже на eBay, заявили, что на самом деле цена у товара якобы была другая, чем та, что бизнесмен указал в отчётностях.

 Несмотря на это, Илон Маск отметил, что не накажет тех, кто перепродаёт безопасные версии его огнемётов, подчеркнув, что это не запрещено. В целом, на eBay много объявлений по поводу продажи такого вида оружия.


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