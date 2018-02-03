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На Красной площади могут появиться «Терминаторы». Показ этих новейших боевых машин намечен на предстоящее празднование Дня Победы.

Появление «Терминаторов» на Красной площади станет их дебютом в проведении парадов. Ожидается, что в составе колонны будет до семи единиц этой техники.

«Терминатор» является боевой машиной для огневой поддержки действия танков. Начало их поставок в войска ожидается в начале марта. Всего до конца года на боевое дежурство встанет не менее 10 единиц этой техники.

«Терминатор» - это высокозащищённая и многоцелевая гусеничная машина. С её помощью возможно поражение целей с лёгкой бронёй. В том числе танков, БМП, вертолётов и самолётов с малой скоростью, если те летят низко.