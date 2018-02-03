Исаак Калина поделился мнением о том, каким должно быть трудовое воспитание в школах

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Не так давно губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым была поднята проблема недостаточного трудового воспитания современных школьников. По словам чиновника, детей даже не вывести снег убрать возле учебного учреждения. Как считает Иван Белозерцев, следует повысить трудовую нагрузку на школьников. Об этом сообщил портал «Губерния новая»

Своим комментарием по инициативе губернатора поделился руководитель столичного Департамента образования Исаак Калина. По его словам, российский закон отнюдь не запрещает привлекать школьников в прописанной в образовательной программе деятельности. Однако, как считает Исаак Калина, российские школы нуждаются в новой образовательной программе, введении метапредмета под условным названием «современное высокотехнологичное домоводство».

Как заявил Исаак Калина, школы должны прививать детишкам умение обеспечивать порядок в своем быту, в своем доме, на своем рабочем месте, но с использованием современных высокотехнологичных средств, устройств и т.п.