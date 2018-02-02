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В московском метро деукраинизировали фреску

Вчера, 21:43

В московском метро деукраинизировали фреску. Посетители подземного метрополитена обнаружили, что у одной из девушек на полотне исчез венок и появился платок.

  В ответ на вопросы общества, в управлении метрополитена столицы России отвечают, что просто захотели вернуть панно в изначальный оригинальный вид 1954 года. Сообщается, что ранее на картине на станции «Киевская» голову украинской девушки покрывал платок. Именно поэтому в отреставрированном виде картина «Танцующие» выглядит именно так. В соцсети московского метрополитена в Twitter сообщили, что все действия согласованы с управлением культуры города. Так же, в качестве весомых доказательств, они опубликовали архивное черно-белое фото подземной трассы.


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