Парк "Зарядье" в Москве не будет работать в субботу из-за плановых работ

Вчера, 21:44

В субботу днем посетители парка «Зарядье» в Москве не смогут прийти на прогулку, так как он будет закрыт. Администрация рекреации решила провести плановые ремонтные работы в выходной день.

Руководство Московского парка «Зарядье» предупредило посетителей и гостей о том, что 3 февраля с 06:00 до 15:00 центральный вход будет закрыт и никто не сможет попасть на территорию. Причиной этого стали регламентные ремонтные работы.

Также парк будет закрыт и 5 февраля, в понедельник, но частично. Не будут работать в этот день только флорариум и музей.

Руководство просит не парковать транспорт на парковке возле «Зарядья». Рекреация была открыта в 2017 году, 9 сентября. График работы – круглосуточный. На территории самого крупного парка в России можно увидеть и тундру и луга и степь.