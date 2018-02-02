Челябинцы переплатили за коммунальные услуги 7 млн рублей

Вчера, 22:14

7 млн рублей жители Челябинской области переплатили за коммунальные услуги. Такие цифры озвучили в прокуратуре области.

По результатам проверки было возбуждено 18 уголовных дел на управляющих преступной организации. В административном порядке наказаны и работники компаний. Схема дополнительных начислений оказалась очень простой. Управляющие с легкостью подделывали протоколы собрания собственников и отправляли жителям новые квитанции параллельно со старыми и наоборот. Когда решением собрания выбиралась иная управляющая компания, старое управление прошлой компании продолжало начислять выплаты вместе с новой выбранной организацией, сообщает прокуратура Челябинской области.

Подобные нарушения стали основанием для возбуждения уголовных дел еще в нескольких городах, таких как Златоуст, Копейск, Миасс и Челябинск. После таких инцидентов компании пересчитали плату за коммунальные услуги и теперь жители получают пустые квитанции и какое-то время платить за предоставляемые услуги не будут.