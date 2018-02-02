VistaNews.ru


Житель Луги расчистил город от снега на внедорожнике

Вчера, 21:50

Обычный житель оборудовал свой внедорожник ковшом, и самостоятельно выехал на одну из городских улиц. Такая целеустремленность не осталась незамеченной, ведь в социальных сетях все делают из этого помощника города настоящего супергероя.

 Кто сидел за рулем тюнингованного автомобиля неизвестно. Тем не менее, водитель справлялся с этой добровольной работой настолько уверенно, что посещают мысли о том, что этот человек делает это не в первый раз.

Сообщается, что это была акция против городских властей, которые не выполняют до конца свою работу касательно чистки снега. В любом случае этот человек уже поднял настроение многим людям, узнавшим об этом поступке.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.