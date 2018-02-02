Житель Луги расчистил город от снега на внедорожнике

Вчера, 21:50

Обычный житель оборудовал свой внедорожник ковшом, и самостоятельно выехал на одну из городских улиц. Такая целеустремленность не осталась незамеченной, ведь в социальных сетях все делают из этого помощника города настоящего супергероя.

Кто сидел за рулем тюнингованного автомобиля неизвестно. Тем не менее, водитель справлялся с этой добровольной работой настолько уверенно, что посещают мысли о том, что этот человек делает это не в первый раз.

Сообщается, что это была акция против городских властей, которые не выполняют до конца свою работу касательно чистки снега. В любом случае этот человек уже поднял настроение многим людям, узнавшим об этом поступке.