Найдена связь между верой в теорию заговора и отказом от прививок

Вчера, 21:15

Ученые из США публично заявили о том, что существует связь между теорией заговора и отказом от прививок. Доклад с таким выводом был опубликован в специализированном бюллетене American Psychological Association.

Целых четыре года ученые рассылали тщательно разработанный онлайн опросник к шести тысячам абонентов из более полусотни стран. Результаты впечатлили разработчиков анкеты. Оказывается, те, кто верит в предумышленное убийство принцессы Дианы, вот уже много лет добровольно отказываются от всех прививок.

Респонденты, считающие убийство президента США Джона Кеннеди делом рук международных масонских организаций, запрещают детей прививать от дифтерии и скарлатины.

Параноидальное недоверие к достижениям иммунологии, по мнению исследователей, не зависит от уровня образованности, религии и национальных традиций. В доказательную базу этого тезиса американцы включили и Россию, граждане которой не хотели долгое время присваивать себе идентификационный налоговый код из-за подозрения тотальной слежки со стороны «мирового правительства».