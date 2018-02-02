В центре Москвы установят памятник строителям столицы

Вчера, 20:36

В центре российской столице может появиться памятник строителям. Департамент правительства Москвы, отвечающий за монументальную эстетику города получил заявку от общественной организации строителей –ветеранов.

Специальный фонд подтвердил гарантийным письмом готовность финансировать процесс: от архитектурного проекта до реальной установки памятника. Попытка установить монумент «героическим строителям русской столицы» предпринимались еще во времена Лужкова. Однако в то время правительство Москвы холодно отнеслось к инициативе снизу. Чиновники посчитали, что памятник будет нести нагрузку «цеховых интересов», как это было с мемориалом «Строителям метростроя».

Тем не менее, в пояснительной записке к заявлению Фонд ветеранов столицы заострил внимание на том, что Москва – один из самых перестраиваемых городов мира. Ее архитектурное пространство только в ХХ веке целиком менялось 8 раз. Чиновники из Мосгордумы задумались и разрешили установить памятник.