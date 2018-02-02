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Ксения Собчак выложила в сеть милое фото с сыном

Вчера, 22:30

Звезда «Дома-2», а также недавняя кандидатка на пост президента РФ Ксения Собчак выложила в социальную сеть Instagram фотографию вместе со своим сыном Платоном.

«Мороз и Солнце, день чудесный!», - подписала снимок Собчак. Лишь за пару часов публикация собрала множество лайков и комментариев. Несмотря на плотный график, молодая мать нашла время для того, чтобы провести время со своим сыном, которому в этом году исполнится два года. Ксения вышла на улицу в сером костюме и легком темном пальто. На фотографии видно, как знаменитость катает своего ребенка на санках снежной дороге. Тем не менее, Ксения Собчак не запечатлила на кадре лицо своего дитя.

Вчера у Ксении, и ее супруга Максима Виторгана была годовщина свадьбы – 5 лет вместе. Семья отмечала праздник в узком кругу. Видимо, воспоминания о таком торжестве повлияли на Ксению Собчак в том, что она сейчас находиться дома, и все время уделяет своему малышу.


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