Сурок Фил предвидит долгую зиму

Сегодня, 17:17

Американский сурок Фил каждое 2 февраля делает прогноз на весну. На этот раз он напророчил долгую зиму.

Каждый год люди во всем мире ожидают прогнозов, которые делает сурок Фил. Как известно, каждое 2 февраля он делает свой прогноз на продолжительность зимы. В текущем году он спрогнозировал, что весна не скоро придет.

Американцы обрушили шквал критики на Фила из-за того, что его прогноз не удовлетворил многих людей, которые ожидают прихода тепла. Как известно, сурок уже второй год делает неутешительный для любителей тепла прогноз.

Предсказание проводится на традиционном праздновании. Сегодня Фил увидел после пробуждения свою тень, что свидетельствует о том, что еще шесть недель нам можно не ожидать сильного тепла.

В сети разгорелись целые поры в отношении предсказаний Фила, некоторые пользователи относятся к ним очень скептически, и считают их шуточными. Но большинство американцев очень доверяют прогнозам сурка и ждут их. После такого неблагоприятного прогноза американцы предложили отправить Фила в отставку и найти ему более подходящую замену, которая в следующем году спрогнозирует раннюю весну.