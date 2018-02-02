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Цирковой медведь помогает передвигаться инвалиду-колясочнику

Сегодня, 17:26

Дрессировщик медведей, а по совместительству акробат Олег Александров несколько месяцев назад получил серьезную травму во время исполнения трюка и был вынужден длительное время находится в больнице. Сейчас мужчина передвигается с помощью инвалидной коляски и медведя. Да, Олегу помогает один из его воспитанников - медведь по кличке Яша.  

Сам Олег рассказывает, что воспитывал трех медведей с самого их рождения, кормил их детскими смесями из бутылочек. Находясь в больнице долгое время, он считал, что косолапые забудут своего хозяина, но Олега ждал приятный сюрприз: встречать его из больницы в числе близких пришел и медведь Яша. 

По сравнению с косолапым собаки-поводыри теряют свой шарм, ведь мишка возит своего дрессировщика по Москве на инвалидной коляске. Становится на задние лапы, передние кладет на ручки и помогает Олегу гулять по улицам города после длительного лечения в больничных стенах. 


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