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Жители Москвы стали реже жаловаться на службы городского хозяйства

Сегодня, 15:34

В прошлом году москвичи реже обращались в мэрию посредством портала «Наш город» с жалобами на работу служб городского хозяйства. Об этом, со ссылкой на соответствующие статистические данные, говорится в сообщении на сайте столичной администрации.

В частности, отмечается, что в 2017 году поступило 839 тысяч обращений. Данный показатель на 12% ниже, чем был зафиксирован в 2016 году. Из данной тенденции в мэрии сделали вывод, что работа служб городского хозяйства в Москве стала более качественной. В сообщении подчёркивается, что подобное происходит впервые за историю существования портала, созданного в 2011 году. Наибольшее сокращение наблюдается по теме качества ремонта дорог.

Ранее мы писали, что в Москве появились еще 25 светофоров со светящимися опорами. Новые устройства размещены в нескольких районах города.


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