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Снявшие скандальное видео ульяновские курсанты получили выговор

Сегодня, 14:44

Курсанты УИГА (Ульяновск), прославившиеся на всю страну видеопародией на клип Satisfaction, получили строгие выговоры от руководства авиационного института. Транспортная прокуратура области не нашла оснований для отчисления скандалистов.

Раздачу по заслугам в УИГА прокомментировал Сергей Краснов, руководящий оскандалившимся авиационным институтом. Ульяновские курсанты нарушили законодательство России и требования устава учебного заведения, впоследствии получив строгие выговоры за свою выходку, заявил ректор. Все сотрудники, выпускники и остальные учащиеся восприняли видеопародию курсантов как неуважение к чести и достоинству УИГА. Также руководство авиационного института вызвало для проведения воспитательных бесед родителей скандалистов.

Транспортная прокуратура Приволжья не нашла оснований для отчисления ульяновских курсантов, тогда как Росавиация пообещала строго наказать руководство УИГА.


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