Пациенты больницы в Перми используют истории болезни вместо туалетной бумаги

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Павел Миков, занимающий должность уполномоченного по правам человека в Пермском крае, рассказал прессе результаты проверки одной из местных больниц. Исследованное медицинское учреждение отметилось большим количеством грубых нарушений, среди которых использование историй болезней пациентов вместо туалетной бумаги.

Уполномоченного по правам человека в Перми глубоко шокировали результаты проверки местной клиники. Пиком наплевательского отношения к гигиене пациентов Павел Миков назвал «инновационную» туалетную бумагу, роль которой играют истории болезни. Возмущенный правозащитник попросил Дмитрия Матвеева, руководящего Министерством здравоохранения Пермского края, провести дополнительную проверку и наказать виновников сложившейся ситуации.

Помимо «инновационной» туалетной бумаги, оскандалившаяся больница отличилась отказом в госпитализации 65-летней пенсионерки. Пожилая женщина получила тяжелую травму головы, однако работники госпиталя отказались класть ее на лечение, сославшись на отсутствие свободных коек.