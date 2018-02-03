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Британка боится, что внутри нее могут вылупиться пауки

Сегодня, 03:15

Жительница г. Беркенхенда, Великобритания, Лоррэйн Волл обнаружила в банане гнездо паучьих яиц. Страшная находка случилась после того, как женщина откусила фрукт. Теперь она боится, что внутри нее могут вылупиться пауки.

 Лоррэйн Волл решила купить бананов для себя и своей 5-месячной дочери. Но прежде чем дать ребенку, она решила сама попробовать плод. Услышав странный хруст на зубах, женщина с ужасом обнаружила, что банан просто кишит паучьими яйцами. Некачественный фрукт был срочно сдан в магазин, но купить новые женщина отказалась. После этого она в срочном порядке отправилась в больницу.
Доктор успокоил ее, заявив, что ей не стоит бояться вылупления яиц внутри себя, так как желудочный сок сможет переварить их. Однако Волл до сих пор боится, что доктор может ошибаться и пауки все-таки смогут вылупиться внутри нее.
Администрация магазина принесла свои извинения перед женщиной, но утверждает, что в банане не было пауков. Он попросту оказался испорченным.


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