В Архангельске две транспортные компании стали одним предприятием

Вчера, 23:57

Две транспортные корпорации, которые действуют на территории Архангельской области, приняли решение об объединении своих услуг. Теперь в регионе будет работать один перевозчик.

АПАП-1 и ООО «Северодвинское пассажирское автотранспортное предприятие» с 1 февраля не будут предоставлять услуги перевозок граждан по отдельности. Руководство транспортников приняло решение стать одним целым. Корпорация АПАП-1 занимается большинством перевозок как в самом Архангельске, так и по области. Стало также известно, что график маршрутов автобусов и такси не изменится после грандиозного слияния двух транспортных корпораций.

Объединение предприятий пойдет только на пользу. Именно так считают в администрации города Архангельска, транспорт станет ходить более оперативно, пассажиры останутся еще больше удовлетворены. Мэр города уверен, что соединив свои усилия, предприниматели смогут поднять рейтинг до максимального уровня в городе.