Патриарх Кирилл запросил для больницы «скорую»

Вчера, 23:46

Патриарх Кирилл попросил дарствующих вместо дарения ему цветов а честь десятилетия интронизации, приобрести «скорую» для больницы, носящей имя святого святителя Алексия. Сообщение об этом распространено пресс-секретариатом патриаршей службы.

Кирилл 1 января отметил своё возведение на престол Патриарха. Этому событию было посвящено богослужение, которое он совершил в храме, возведённом в честь Христа Спасителя.

Кирилл благословил верующих к тому, чтобы средства, которые они намерены направить на покупку цветов для этого события, были направлены на приобретение медицинского автомобиля. Он будет передан больнице, носящей имя святителя Алексия.

Сообщение об этом разместил Алексей Волков, возглавляющий пресс-службу патриарха..

Данный случай не является первым. Патриарх Кирилл уже неоднократно отказывался от привычных подарков во время празднования памятных и праздничных дат.

В частности, в 2017 году, когда ему исполнился 71 год, Кирилл предложил духовенству не поздравлять его, а направить деньги для более достойного содержания больницы, носящей имя святителя Алексия.

Подобные обращения он озвучил и в день своих именин, и на Рождество. Благодаря призывам патриарха, за год для этой больницы было пожертвовано, около 12 млн рублей, на которые закуплено необходимое медоборудование.