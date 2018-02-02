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В Пскове строят уникальный парк для отдыха людей с ограниченными возможностями

Сегодня, 00:03

В Пскове будет создан уникальный парк для отдыха людей с ограниченными возможностями.

Представитель президента Российской Федерации в Псковской области поддержал проект о создании специального парка для людей с ограниченными возможностями.

По мнению многих людей, такой проект будет иметь большой успех и станет примером для других городов, где тоже живут люди с ограниченными возможностями. Проект обещают реализовать до конца 2018 года. Такой парк хотят построить вблизи Центра лечебной педагогики в лесопарковой области. Данный центр занимается маленькими детьми дошкольного и школьного возрастов, которые раньше считались неспособными к обучению. Центр существует с 1993 года. За 25 лет работы получилось выстроить мощную систему сопровождения особенных людей от рождения до смерти. Такие граждане получают образование по специальным индивидуальным программам и возможность самореализации в различных сферах жизнедеятельности. По данным центра, его услуги получают почти 700 семей.

Но в новом парке смогут проводить не только люди с ограниченными возможностями, но и любые желающие жители города. На территории планируется открыть амфитеатр, установить тренажеры и Wi-Fi.


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