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"Как прогулять уроки": Оригинальный способ учителя

Вчера, 22:27

Молодой учитель придумал гениальную вещь: он приклеил на дверь свою фотографию, чтобы всем казалось, что он на рабочем месте и занят какими-то важными делами.

Буквально за каких-то несколько часов фотография гения разлетелась по всему интернету и была одобрена миллионами пользователей. Мужчина собрал больше тысячи комментариев. Многие подписчики, такие же хитрые и продуманные, посоветовали ему немного усовершенствовать свое изобретение. Например, наклеить фотографию с наушниками, чтобы в случае стука в дверь оправдать себя, якобы «не слышал, был в наушниках».

Некоторые высказали свое мнение на счет того, чтобы они подумали, если бы увидели такое изображение. Многим оно кажется слишком «кукольным» и нереалистичным. Так как фотография просто напечатана, то она кажется плоской и недостаточно объемной для человеческого тела. Прочие, вечно недовольные комментаторы написали, что учитель не должен игнорировать свои обязанности и избегать их таким образом.


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