Жириновский сплясал в торговом центре Петербурга

Вчера, 20:37

Кандидат в президенты России Владимир Жириновский станцевал в одном из торговых центров Петербурга.

Как сообщают новости, кандидат в президенты на выборах 2018 года и лидер либерально-демократической партии Владимир Жириновский сплясал в ТЦ Питера. Жириновский станцевал под несколько песен подряд.

Известный политик с не скрываемым удовольствием развлек жителей культурной столицы России, пока танцевал под музыку различных жанров, не стесняясь мобильных камер и журналистов.

В конце своего мини-концерта Владимир Жириновский объявил, что исполнил свою, как он сказал, «норму танцев» на пятьдесят лет вперед. Ранее лидер партии поддержал танцующих курсантов из Ульяновска, подчеркнув, что считает танцы очень полезным времяпровождением для молодежи.