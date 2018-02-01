Озвучен ТОП-3 самой возмутительной рекламы

Вчера, 20:34

Британским управлением по стандартам рекламы (ASA) опубликован список наиболее возмутительной рекламы за прошедший год. Рейтинг составлялся исходя из количества жалоб на рекламу.

Возглавила этот список реклама ресторана быстрого питания KFC. В ролике The Whole Chicken курицы под ритм рэпа идут на забой под девизом «Вся курица. И ничего кроме курицы». На эту рекламу поступило 755 жалоб о том, что видео «оскорбляет вегетарианцев и детей», является демонстрацией «неуважения к курицам». По итогам анализа ASA не запретили ролик, поскольку не было обнаружено «прямых указаний на убийства животного».

Вторую позицию занял видеоролик от MoneySuperMarket. На него пожаловалось 455 британцев, назвав рекламу сексистской и пропагандирующей гомосексуализм.

Закрывает топ-3 возмутительной рекламы 2017 года ролик от компании Dove. На ее счету 391 жалоба. Британцы считают, что реклама пропагандирует искусственное вскармливание малышей.

Руководство компании удалило ролик и принесло свои извинения всем, кого эта реклама оскорбила.