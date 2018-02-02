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Столичные власти запускают в Зеленоградском округе проект «Москва – город долголетия»

Сегодня, 03:50

В Зеленоградском округе в скором времени начнется реализация пилотного социального проекта по развитию досуговой работы с пенсионерами и повышению продолжительности активного долголетия пожилых москвичей.

 По словам главы Департамента труда и соцзащиты Москвы Владимира Петросяна, городские власти намерены значительно расширить перечень досуговых мест и событий, которые позволят сделать жизнь пожилого человека насыщенной, разнообразной и интересной.

Префект Зеленограда Анатолий Смирнов отметил, что округ традиционно становится площадкой по внедрению экспериментов и новых проектов и программ, которые затем тиражируются по всей Москве. Примечательно, что реализация пилотного проекта в Зеленоградском округе была произведена по инициативе главы Департамента образования Москвы Исаака Калины, отметившего, что Зеленоград всегда находился на передовых позициях. К примеру, именно в этом округе стартовал проект по электронной записи детей в учебные заведения, а школы являются активными участниками проекта «Московская электронная школа.

 


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